عادل حمودة: شخصيات مؤثرة حاولت أن تخرج "جمال حمدان" من عزلته

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن هناك شخصيات مؤثرة حاولت أن تخرج جمال حمدان من عزلته، كما حاولت أن تعيده الى الحياة الطبيعية وسط البشر، وأن تمنحه مقومات الحياة العصرية من شقة مناسبة وسيارة وحساب في بنك، وحاولت إقناعه بترك العزلة والعودة إلى دنيا الناس لكنه رفض.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “لو كان جمال حمدان واصل التدريس في الجامعة واستسلم لظلمها هل كان سينتج من الكتب ما أنتج؟، ولو كان تزوج وأنجب وانشغل بأسرته الصغيرة هل كان سيعطي كل هذا الاهتمام لوطنه؟، ولو كان استجاب لنداء القلب وبقي في لندن إلى جانب فيلما هل كنا سمعنا عنه؟”، مجيبًا “إن القدر له ترتيباته”.

وأوضح، أن جمال حمدان اختار الرهبنة الفكرية لكي يتفرغ للجواهر التي صاغها بعشق لوطنه وإيمان به، مضيفًا: “لو اختار القدر لجمال حمدان مصير آخر لكان جمال حمدان آخر، وجمال حمدان آخر لا يعرفنا ولا نعرفه لا يهتم بنا ولا نسمع عنه”.