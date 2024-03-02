البيت الأبيض: كامالا هاريس تلتقى "جانتس" الإثنين المقبل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، تلتقي الإثنين المقبل عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس؛ وذلك نقلًا عن مسئول في البيت الأبيض لوكالة رويترز.

وفي سياق متصل، قال أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي خارج نطاق التنسيق أو الضوء الأخضر من قِبَل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بصفته رئيس حكومة وبصفة جانتس أحد أعضاء الحكومة وأحد أعضاء مجلس الحرب.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة جانتس للولايات المتحدة لها دلالات كبيرة جدًا، أهمها أن الإدارة الأمريكية بدأت تتعامل جديًا على إسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الإدارة الأمريكية بدأت تتعامل معه كأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل، بأن هذه رسالة واضحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن والإدارة الأمريكية بأنها تدعم جانتس.