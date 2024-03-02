السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: اللقاء المرتقب بين جانتس ونائبة الرئيس الأمريكى لم يتم تنسيقه مع نتنياهو

جانتس
جانتس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن اللقاء المرتقب بين عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، لم يتم تنسيقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، تلتقي الإثنين المقبل عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس؛ وذلك نقلًا عن مسئول في البيت الأبيض لوكالة رويترز.

وفي سياق متصل، قال أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي خارج نطاق التنسيق أو الضوء الأخضر من قِبَل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بصفته رئيس حكومة وبصفة جانتس أحد أعضاء الحكومة وأحد أعضاء مجلس الحرب.

القاهرة الإخبارية بيني جانتس كامالا هاريس نتنياهو

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