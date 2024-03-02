السبت 02 مارس 2024
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عائلات المحتجزين تتظاهر قرب المقر الرسمى لإقامة نتنياهو

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين تتظاهر قرب المقر الرسمي لإقامة نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة تتظاهر قرب المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس، عن مقتل 7 من المحتجزين الإسرائيليين في قصف للاحتلال على قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت حماس، ارتفاع عدد القتلى في صفوف المحتجزين جراء العمليات العسكرية لجيش الاحتلال إلى 70، مشيرةً إلى أنه يبدو أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قتل المحتجزين لإغلاق هذا الملف.

 

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القاهرة الإخبارية المحتجزين عائلات المحتجزين غزة نتنياهو القدس المحتلة

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