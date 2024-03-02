عادل حمودة يكشف سر عزلة "جمال حمدان"

بدأ الكاتب الصحفي عادل حمودة الحديث عن الدكتور جمال حمدان بإهداء كتبه في الجزء الثالث من كتابه "شخصية مصر" قال فيها: "الكاتب الصحفي الممتاز الأستاذ القدير عادل حمودة تحية تقدير وشكر".

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها شهادة من باحث راهب ننحني أمامه تقديرًا واحترامًا، حيث كان ذلك في عام 1984، وحمل النسخة المهداة الناشر يوسف عبد الرحمن، في دار عالم الكتاب.

وأوضح، أن جمال حمدان في عزلته الشهيرة منذ تركه التدريس في جامعة القاهرة، وسر العزلة مظلمة أكاديمية، حيث كانت أبحاثه تمنحه فرصة ترقي حصل عليها زميل آخر، لكن عزلته منحته تفرغًا كاملا.

وتابع: "وصل جمال حمدان بالموهبة والعبقرية إلى أقصي مدى، نحن نتذكره ونمجده ونخلده ولا نعرف اسم منافسه أو اسم كل من ظلموه أكاديميًا في الجامعة، جمال حمدان أسطورة نعرفها وإن كنا لا نعرف الكثير عنها".