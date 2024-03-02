عادل حمودة: "جمال حمدان" تمتع برصانة علمية وعاش حياة بسيطة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن جمال حمدان تمتع برصانة علمية، وعاش حياة بسيطة، لم يتجاوز حد الكفاف، زاهد، متواضع، وفقير أيضًا، مشيرًا إلى أن حياته لا تليق به تمامًا فمسكنه غرفة وصالة يكتب وينام ويضع كتبه ومجلاته وجرائده فيها حسب الأديب يوسف القعيد فإنه كان يعتمد على سيدة تطهو طعامه بالأسبوع.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن جمال حمدان كان يأكل الطعام باردًا، ولم يكن متأثرا بسنوات البعثة في بريطانيا، وإنما كان يخشى أن يشيط الطعام إذا ما حاول تسخينه.

وتابع: “هذه الصورة أوجعت قلب أحمد بهاء الدين، حتي كتب عمودا في جريدة الأهرام لمساعدته، رجا أحمد بهاء الدين جامعة القاهرة بإعادة تقديرها المالي للدكتور جمال حمدان، لكن جمال حمدان شعر بجرح في كرامته، قرر مقاطعة أحمد بهاء الدين، لم يعد يرد على رسائله التي يضعها تحت عقب الباب”.