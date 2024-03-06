الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إذا بقى نتنياهو رئيسًا للحكومة فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت

نتنياهو
نتنياهو

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إذا بقى رئيسًا للحكومة فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن ارتفاع عدد شهدائها منذ بداية الحرب في قطاع غزة ليصل إلى 162.

وقالت "الأونروا"، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء: إن عدد موظفينا الذين قتلوا منذ بداية الحرب في غزة وصل إلى 162، وهو غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة.

القاهرة الإخبارية المعارضة الإسرائيلية نتنياهو الكارثة المقبلة

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