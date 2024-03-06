الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: المجموعة العربية ستتقدم ببيانات ضد إسرائيل للوكالة الدولية للطاقة الذرية

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قال خالد أبوبكر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من فيينا، إن مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تتقدم إليه المجموعة العربية ببيانات يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بإخضاع القدرات النووية الإسرائيلية، لنظام الضمانات الشاملة، وهو ما يعني إشراف وإمكانية السماح للوكالة بالتفتيش على كامل منشآته.

وأضاف أبوبكر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المسئولين العرب أكدوا أنه بعد الاعتراف الإسرائيلي لم تعد سياسة الإخفاء أو الغموض النووي التي كانت تتبعها إسرائيل محل جدوى، موضحًا أن وزير التراث الإسرائيلي دعا في نوفمبر الماضي إلى ضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية ولا يمكن له التهديد بسلاح لا يمتلكه.

وتابع أن مجلس المحافظين يضم 35 دولة من بينها 3 دول عربية هي السعودية والجزائر وقطر، ولكنه يضم أيضًا مجموعة من الدول الداعمة لفلسطين على رأسها جنوب إفريقيا والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وعدد من الدول في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وكذلك الصين وروسيا وإسبانيا من المجموعة الأوروبية.

القاهرة الإخبارية الوكالة الدولة للطاقة الذرية المجموعه العربيه القدرات النووية الإسرائيلية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: طعن مستوطن فى حى النبى يعقوب بالقدس

"المؤتمر": التسعير العادل للجنيه يقضى على السوق السوداء (فيديو)

هشام عز العرب: مصر أمام طفرة في التقييم الائتماني

هشام عز العرب: مصر لن تتخلف عن سداد ديونها

ضياء رشوان: السيسى كان حريصًا أن يتحرك بشخصه فى الفترة السابقة بخصوص فلسطين

ضياء رشوان: مصر تخوض حربًا سياسية لاستقلال فلسطين

ضياء رشوان: علاقات مصر بكل دول مجلس التعاون الخليجى ممتازة

ميقاتى: محادثات غير مباشرة لوقف القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبدأ فى رمضان

الأكثر قراءة

مخاوف من "انفجار القدس" فى رمضان.. أوضاع "سر اشتعال حرب غزة" تُرعب العالم

تراجع التضخم لأدنى مستوياته.. توقعات متفائلة بشأن تبعات قرارات "المركزى"

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

قرارات "المركزي" تؤتي ثمارها سريعًا.. قفزة كبيرة لـ"سندات مصر الدولية" عالميًا

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بعد رفع الفائدة 600 نقطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟