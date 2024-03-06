الأربعاء 06 مارس 2024
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توك شو

محلل سوداني: تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الحرب وراء تفاقم الأزمة الإنسانية

عثمان ميرغني
عثمان ميرغني

قال المحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني، إن الأزمة الإنسانية في السودان تفاقمت بشكل كبير لعدة أسباب، أبرزها الحرب بصورة مباشرة.

وأضاف "ميرغني"، خلال مداخلة ببرنامج “منتصف النهار”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الأزمة الإنسانية تفاقمت مع عدم قدرة المزراعين على الوفاء بما هو مطلوب منهم سنويًا من الثمار التي كانت تزرع والحبوب خاصة الذرة والتي كان يعتمد عليها عدد كبير من المناطق في السودان.

وأوضح أن المحاصيل هذا العام غابت بصورة كبيرة جدًا، والموسم القادم الذي سيبدأ بعد أسابيع قليلة مهددٌ أيضًا بعدم القدرة على الوفاء بما هو مطلوب من المزارعين.

وأكد أن هذا الأمر لم يتسبب فقط في نقص الغذاء بالمناطق التي كانت تعاني من شُح هذه الأغذية في السابق، بل المناطق المنتجة والتي كانت تزود وتصدر خارج السودان أصبحت هي الأخرى في حاجة للغذاء، ومن هذه الأمثلة ولاية الجزيرة التي تعد واحدة من أغنى مناطق السودان بالأغذية والتي تنتج الكثير من المحاصيل الزراعية.

القاهرة الإخبارية منتصف النهار السودان الأزمة الإنسانية الحرب المحاصيل الزراعية

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