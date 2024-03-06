الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل هناك انقسامات داخل حلف الناتو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟ باحث يُجيب

نيكولاس ويليامز
نيكولاس ويليامز

علّق نيكولاس ويليامز، المسئول السابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على وجود انقسامات من عدمه داخل حلف الناتو بسب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ويليامز، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “لا أعتقد أن حلف الناتو مقسم ولا أعتقد أن الدعم لأوكرانيا أدى لهذا الانقسام”، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في أن بعض الشكوك بسبب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

 

وأوضح، أن ترامب هو شخص لا يمكن توقع خطوته القادمة ولديه شكوكه إزاء الحلف، لافتًا إلى أن الأعضاء في الناتو يريدون للحلف أن يستمر ولكنهم لا يريدون وجود الأفعال غير المتوقعة.

 

 

 

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش الناتو حلف الناتو انقسامات الحرب الروسية الأوكرانية

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