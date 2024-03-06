الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نائب محافظ البنك المركزى: نعمل على استعادة الثقة للحد من التضخم

رامي أبو النجا نائب
رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي

قال رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن ما يهمنا الآن كبنك مركزي، هو أن ندفع بكل العوامل التي ستؤدي إلى استعادة الثقة من جديد. 

وأضاف أبوالنجا، اليوم، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن ما تحدثنا عليه من حالة الاكتناز وحجب السلع كان سيئًا للغاية، لأنه لم يكن هناك يقين أو قدرة على التسعير والتنبؤ بالمستقل، وبالتالي كانت هناك مضاربات وتزايد وتصاعد في تلك المضاربات أدت إلى نوع من الشلل أو عدم الاستقرار في النشاط الاقتصادي.

الحد من التضخم

وأوضح، أن الفترة القادمة من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم ومتابعة السوق، حيث سنكون حريصين على أخذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم، وهذا هو الهدف للبنك المركزي والذي سينعكس على استعادة الثقة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر لديها تحديات ناتجة من ثروة قومية.

وتابع: "هناك من 800 ألف إلى مليون خريج جديد ينضم للسوق التوظيفية كل عام، وبالتالي إذا لم تدر الحلقة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي بالشكل المطلوب وهذا لم ينتج عنه الإنتاج المستهدف أو التشغيل والتوظيف المطلوب، فسينعكس بالسلب على الإنتاج". 

البنك المركزي صندوق النقد الدولي اكسترا نيوز استعادة الثقة الحد من التضخم

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