"الاختيار".. لقطات حقيقية خلّدت ملحمة البرث

تحلّ اليوم، الذكرى السادسة لمعركة البرث التي تم تجسيدها في أكثر من عملٍ درامي مميز أظهر قدرات وتضحيات رجال الجيش المصري، على رأسهم الشهيد أحمد منسي، الذي أعطى درسًا في الوطنية لما قدمه من تضحيات كبيرة لمصر وشعبها.

الدراما المصرية جسدّت معركة البرث عبر أكثر من عملٍ فني، كان أبرزها مسلسل "الاختيار" في جزئه الأول، والذي قدم بطولته الفنان أمير كرارة، وجسّد شخصية الشهيد منسي، حيث حمل العمل رسائل حياتية إنسانية خلال فترة عمل الشهيد في الجيش المصري، وأظهر العمل كيف استطاع منسي ورجاله أن يقدموا التضحيات من أجل وطنهم ضد بطش الإرهابيين الذين تم تصفيتهم تباعًا والقضاء عليهم نهائيًا.

وجسّد المسلسل ملحمة مهمة من ملاحم وبطولات الجيش المصري، تمثلت في ضابط الصاعقة المصرية أحمد منسي، الذي استشهد خلال هجوم إرهابي على كمين "البرث" بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، مظهرًا تفاصيل الهجوم الإرهابي على الكمين وسط الكثير من التفاصيل الحياتية التي تم توثيقها بفيديوهات حقيقية عرضت خلال العمل.

المسلسل ناقش الحياة اليومية لضابط الصاعقة أحمد منسي، الذي كان صديقًا للإرهابي هشام عشماوي، قبل أن يصبح متطرف الفكر بأفعال شيطانية كان أغلبها ضد الجيش المصري، ليظهر العمل الذي كان من إخراج بيتر ميمي، الكثير من التفاصيل المهمة لهذه العلاقة والفرق بين منسي الذي دافع عن وطنه وعشماوي الذي خان وطنه مقابل لا شيء وانتهى به المطاف بإعدامه في الأخير.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في شهر رمضان ولاقى حالة نجاح كبيرة للغاية من قبل الجمهور المصري والعربي.