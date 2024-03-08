"القاهرة الإخبارية"| استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال انتظارهما المساعدات بدوار الكويت

ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنباء عن استشهاد فلسطينيين اثنين وسقوط عدد من الجرحي إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.

وقالت فصائل فلسطينية، إنها نفذت كثيرًا من العمليات النوعية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، والتي أوقعت جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمائن محكمة.

كما أضافت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن عملياتها ضد جنود الاحتلال تركزت في مناطق التوغل بشمال غزة وجنوبها.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي إثر إطلاق نار استهدف موقعًا عسكريًا في محيط مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لـ دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية.

وأضافت أن طائرات مروحية إسرائيلية نقلت الجرحى من موقع عملية إطلاق النار على موقع عسكري بمستوطنة حومش.