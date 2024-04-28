الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز

فن

آخر تطورات فيلم تامر حسني الجديد "ري ستارت"

تامر حسني والمؤلف
تامر حسني والمؤلف أيمن بهجت قمر والمخرجة سارة وفيق

يواصل النجم تامر حسني تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “ري ستارت” بقيادة المخرجة سارة وفيق وتأليف أيمن بهجت قمر.

آخر تطورات فيلم تامر حسني الجديد "ري ستارت"

ويعقد تامر حسني في الوقت الحالي جلسات عمل مكثفة مع المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر مؤلف الفيلم للوقوف على الخطوط العريضة للعمل ومعرفة تفاصل جميع شخصيات العمل تمهيدا لانطلاق التصوير.

كما أوشكت المخرجة سارة وفيق على الانتهاء من معاينة أماكن تصوير مشاهد فيلم “ري ستارت” واختيار باقي أبطال العمل وذلك بعد أن أنضم مؤخرا الفنان باسم سمرة لأبطال الفيلم.

وأعلن تامر خلال الفترة الماضية عن انضمام نخبة من الفنانين للتعاون معهم لأول مرة ومنهم الفنان محمد ثروت بالإضافة إلى الفنانة هنا الزاهد التي شاركته نجاح فيلم "بحبك" وحقق إيرادات قياسية وقت عرضه.

وشارك محمد ثروت متابعيه بصورة جمعته بالفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وعلق عليها: اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خلاص مع تامر حبيب قلبي  فيلم ريستارت.. بإذن الله نكسر الدنيا ونعمل حاجه تسعد الناس، أخيرًا وبعد طول انتظار، لقد هرمنا من أجل تلك اللحظة".

 

وعلق تامر حسني  على الصورة قائلًا: محمد ثروت حبيبي وحبيب الكل، نورت الفيلم يا غالي وربنا يكرمك ويكرمني معاك ونفرح كل الناس بفيلم ري ستارت إن شاء الله.

 

موعد طرح فيلم ري ستارت بالسينمات

ويبدأ أبطال وصناع فيلم تامر حسني الجديد “ري ستارت” تصوير أولى مشاهد العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر وجميع الدول العربية خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

 

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

يذكر أن تامر حسنى قدم آخر أفلامه "تاج" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبوداود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

النجم تامر حسني تامر حسني ري ستارت سارة وفيق أيمن بهجت قمر

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