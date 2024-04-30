الثلاثاء 30 أبريل 2024
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فن

تفاصيل حفل عمر خيرت في قصر عابدين

عمر خيرت
عمر خيرت

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفله الجديد في قصر عابدين، ضمن موسم حفلات الصيف المقام في العاصمة وعدد من المحافظات، ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء.

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ومن المقرر أن يقام الحفل في 7 يونيو القادم، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كما يحيي عمر خيرت حفلًا غنائيًا آخر في الكويت، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي للمرة الأولى هناك برفقة نجوم الغناء العربي والخليجي.

وتنطلق فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي في الكويت في مايو المقبل، مع أبرز نجوم الغناء العربي منهم شيرين عبدالوهاب، تامر عاشور، وبهاء سلطان.

ويعتبر عمر خيرت واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى.

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