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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

انطلاق فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة (صور)

حفل ختام مهرجان أسوان
حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وذلك في دورته الثامنة.

وبدأت الفعاليات بتكريم الفائزين بجوائز السفارة الأمريكية بالقاهرة.

الأفلام المشاركة في مهرجان أسوان لسينما المرأة

وشارك خلال النسخة الثامنة من المهرجان عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمهم كالتالي: 10 أفلام في مسابقة الافلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الافلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة
حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة
حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة
حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة
حفل ختام مهرجان حفل ختام مهرجان اسوان الدولي حفل ختام مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة مهرجان أسوان الدولي اسوان الدولي لسينما المرأة وذلك في دورته الثامنة

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