انطلاق فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة (صور)

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، وذلك في دورته الثامنة.

وبدأت الفعاليات بتكريم الفائزين بجوائز السفارة الأمريكية بالقاهرة.

الأفلام المشاركة في مهرجان أسوان لسينما المرأة

وشارك خلال النسخة الثامنة من المهرجان عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمهم كالتالي: 10 أفلام في مسابقة الافلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الافلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة