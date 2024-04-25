الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"بنات ألفة" يحصد جائزة أفضل فيلم وسيناريو في مهرجان أسوان لسينما المرأة

مهرجان أسوان لسينما
مهرجان أسوان لسينما المرأة

نظم، اليوم الخميس، حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة. 

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قررت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، منح جائزة أفضل فيلم لـ"بنات ألفة"، وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هى: فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

أفضل مخرجة

وحصد جائزة أفضل إخراج المخرجة سارة سوما عن الفيلم الألماني "أرتور وديانا"، وحصد جائزة أفضل سيناريو المخرجة والكاتبة كوثر بن هنية عن فيلم "بنات ألفة"، وذهبت جائزة أفضل تمثيل لبيانكا ديلبرافو وديلفين أسعد وسافيرا موسبرج بطلات  فيلم "الجنة تحترق" وهو إنتاج مشترك بين 4 دول هى السويد والدنمارك وفنلندا وإيطاليا، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للفيلم المصري "رسائل الشيخ دراز" سيناريو وإخراج ماجي مرجان.

ورأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وضمت في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

وشارك خلال النسخة الثامنة من المهرجان عدد كبير من الأعمال السينمائية المتنوعة والتي وصل عددها إلى 76 فيلمًا متنوعًا بين الطويل والقصير والوثائقي، وتم تقسيمها كالتالي 10 أفلام في مسابقة الافلام الطويلة، 20 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، 4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري، 10 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر، 11 عملًا فنيًا في مسابقة أفلام الورش، 5 أفلام في قسم الأفلام التونسية باعتبارها ضيفة الشرف، 6 أفلام في قسم تم إدراجه يخص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى 5 أفلام من السودان و6 أفلام خاصة بالأطفال.

وعقدت الدورة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة "مصر للطيران"، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

فعاليات حفل ختام مهرجان فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان الدولي فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فعاليات حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة

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