أسماء جوائز مسابقة "ذات أثر" بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

منحت لجنة تحكيم جائزة أفلام ذات أثر، جائزة أفضل فيلم لفيلم "قلتلك" إخراج ملك الصياد وهو إنتاج مصري أمريكي ألماني، وذلك في حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم "نور عيني" إخراج مهند دياب، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فكرة لفيلم "نهار داخلي" إخراج رفيق جوزيف.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر في عضويتها، الكاتبة د. داليا بسيوني، واللبنانية "دوريس سابا" المديرة التنفيذية لمجتمع بيروت السينمائي، والدكتور سمير شاهين أستاذ ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة.

وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة أفلام الورش فيلم "بعث" تأليف وإخراج محمد ربيع، وفاز بالجائزة الثانية فيلم "العجلة" تأليف وإخراج صفاء متولي، وفاز بالجائزة الثالثة فيلم "تعيش انت" تأليف وإخراج محمود حمدي.

ومنحت اللجنة تنويه خاص لفيلم "الغناية" إخراج رندا ضياء وفيلم "سيرة الدروب" إخراج عمرو مصطفى، وفيلم "نور العزلة" تأليف وإخراج مريم عبدالغفار كما منحت تنويه خاص للممثل خالد عطاالله عن أداءه في أفلام الورش.

لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش، الممثلة السودانية إيمان يوسف، والنجمة راندا البحيري، والفنان التشكيلي العراقي عماد منصور.

وقامت إدارة المهرجان هذا العام بتكريم النجمة هند صبري والنجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي والدكتورة مني الصبان والمونتيرة التونسية كاهنة عطية والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، ونظم المهرجان قسما خاصا للأفلام التونسية القصيرة ضم 5 أفلام، وهي: "شيطانة"، "نضال قيقة"، "إخوان"، "رنيم"، و"مش معروف".

وشارك بمسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام، هي: "بنات ألفة"، "رسائل الشيخ دراز"، "بعد الأمطار الغزيرة"، "ألمانيا"، "أحلام أندرو"، "أرتور وديانا"،"كواليس"، "خطوط النمر"، "الجنة تحترق"،"وودلاند".

فيما شهدت مسابقة الفيلم القصير مشاركة 20 فيلمًا وهي: "600 جرام"، "أبيي"، "تحت أقدام أم"، "شي جابي"، "بيني وبينك"، "كولورادو"، "مبعوثة السماء"، "راحة أبدية"، "ما دمت تحبني، ارحل"، "حب جليدي"، "مثل صفرة المرض"، "أنا وعيدروس"، "صيف متأخر"،"حُطام"، "جلد بُني"، "لون البشرة"، "بتتذكري"، "زومبي قريبًا جدًا"، "سوزان"، "خذيني إلى البيت".

كما نظم المهرجان مسابقة للفيلم المصري تنافس فيها 4 أفلام، هي "رحلة 404" وفيلم "ليلة العيد" وفيلم "رسائل الشيخ دراز"، و"مقسوم".

وأقام المهرجان مسابقة بعنوان "أفلام ذات أثر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تنافس على جوائزها 10 أفلام، هي: "نور عيني"، "تعليم الكبار"، "فصلة"، "نهار داخلي"، "قلتلك"، "مجرد رقم"، "زوجتي الحبيبة جيهان"، "نوارة"، "ضحكة سعاد"، "امرأة المباراة".

وتضمن برنامج الورش التي أقامها المهرجان 11 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي من إبداع فتيات أسوان وشبابها، كما احتفي هذا العام بالسينما الفلسطينية بعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية ونظم أيضا برنامج خاص للسينما السودانية يضم 5 أفلام قصيرة وواصل المهرجان تنظيم برنامج سينما الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وضم 6 أفلام للأطفال.