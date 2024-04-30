تعرف على إيرادات أفلام عيد الفطر.."شقو" يتصدر

تصدر فيلم “شقو” للنجم عمرو يوسف الإيرادات، مساء أمس الاثنين، بعدما تفوق على أقرب منافسيه “فاصل من اللحظات اللذيذة” بفارق ضئيل للغاية.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي، إن فيلم شقو حقق إيراد بلغ 705،373 الف جنية ليلة الاثنين، فيما حقق فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” 507،295 الف جنيه، ليكون الفرق بينهما 200 الفا في الصراع الإايرادات الليلة الماضية.

شخصية عمرو يوسف في فيلم شقو

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين يتاجران في الأعضاء البشرية ما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

تفاصيل “فاصل من اللحظات اللذيذة”

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ ما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

“فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.