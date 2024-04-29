نادين لبكي عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان

أعلن مهرجان كان السينمائي، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الثمانية الذين سينضمون إلى الرئيسة المعلن عنها سابقًا "جريتا جيرويج" لاختيار أصحاب جائزة السعفة الذهبية وغيرها من الجوائز في الدورة السابعة والسبعين التي تقام في الفترة من 14 إلى 25 مايو.

ومن ضمن أعضاء لجنة التحكيم كل من: كاتبة السيناريو والمصورة التركية إبرو جيلان، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرجة وكاتبة السيناريو اللبنانية نادين لبكي، والمخرجة وكاتبة السيناريو الإسبانية ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو فافينو، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي.

نادين لبكي في مهرجان كان

وأعلنت نادين لبكي عن نفسها بقوة بالمهرجان بفوزها بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2018 عن فيلم كفرناحوم، الذي رُشح لجائزة الجولدن جلوب وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

وتعود علاقاتها مع المهرجان إلى عقدين من الزمن عندما شاركت في برنامج La Résidence de la Cinéfondation عام 2004 لكتابة وتطوير فيلمها الطويل الأول "كراميل".

وشارك فيلمها الطويل الأول "سكر بنات" بأسبوع المخرجين عام 2007، ومن ثمَّ، عام 2011 كانت المشاركة في فئة نظرة ما مع فيلمها الثاني "وهلأ لوين؟" وفيلمها الأخير "كفرناحوم" شارك في المسابقة الرسمية عام 2018 ونال جائزة لجنة التحكيم.

كما شاركت كعضو في لجنة تحكيم نظرة ما عام 2015 وعادت كرئيسة لجنة تحكيم نظرة ما عام 2019. واليوم هي من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وهي الفئة المرموقة للمهرجان.

كما شاركت كعضو في لجنة تحكيم نظرة ما عام 2015 وعادت كرئيسة لجنة تحكيم نظرة ما عام 2019. واليوم هي من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وهي الفئة المرموقة للمهرجان.