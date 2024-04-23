الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير مهرجان القاهرة السينمائى: نأمل الوصول لمستوى "كان"

عصام زكريا
عصام زكريا

قال الناقد السينمائي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن مهرجان القاهرة في السنوات الأخيرة حقق العديد من الدورات الناجحة والإقبال الملحوظ من قبل الأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن الثقافة السينمائية أصبحت منتشرة بوفرة لدى الشباب.

تطلعات الوصول إلى مستوى مهرجان كان

وأضاف زكريا، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة Etc، أن أحد أدوار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أن يصبح منصة للتجديد في السينما، والتي ستنطلق منها تجارب سينمائية وفنية جديدة، معربًا عن أمله في الوصول بالمهرجان إلى مستوى مهرجان "كان".

وأشار إلى أن مهرجان كان لديه الصفة الخاصة بفكرة التفتح واستقبال التجارب الجديدة والترحيب بها، حتى وإن كانت غريبة أو لم تواصل نجاحها، موضحًا أنه سيهتم بضرورة  أن تكون معظم الأفلام لائقة بالذوق المصري.

عصام زكريا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مدير مهرجان القاهرة السينمائى مهرجان القاهرة الإعلامية إنجي أنور مصر جديد الثقافة السينمائية مهرجان كان كان

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا وعددا من المدن بالضفة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال