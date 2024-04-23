مدير مهرجان القاهرة السينمائى: نأمل الوصول لمستوى "كان"

قال الناقد السينمائي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن مهرجان القاهرة في السنوات الأخيرة حقق العديد من الدورات الناجحة والإقبال الملحوظ من قبل الأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن الثقافة السينمائية أصبحت منتشرة بوفرة لدى الشباب.

تطلعات الوصول إلى مستوى مهرجان كان

وأضاف زكريا، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة Etc، أن أحد أدوار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أن يصبح منصة للتجديد في السينما، والتي ستنطلق منها تجارب سينمائية وفنية جديدة، معربًا عن أمله في الوصول بالمهرجان إلى مستوى مهرجان "كان".

وأشار إلى أن مهرجان كان لديه الصفة الخاصة بفكرة التفتح واستقبال التجارب الجديدة والترحيب بها، حتى وإن كانت غريبة أو لم تواصل نجاحها، موضحًا أنه سيهتم بضرورة أن تكون معظم الأفلام لائقة بالذوق المصري.