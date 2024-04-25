الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مهرجان أسوان لسينما المرأة.. 15 منحة في لوس أنجلوس لصانعي الأفلام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت إنجا ليتفنسكي، مساعد الملحق الثقافي في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، إنها تواجدت في مدينة أسوان لدعم مهرجان أسوان الدولي الثامن لسينما المرأة، عن طريق عقد شراكة مع شركة Film Independent، وهي شركة مقرها في لوس أنجلوس، لتقديم ورش عمل ما يسمى ورش الإنتاج الإبداعي، لـ15 من صانعي الأفلام المصريين الشباب المختارين الموجودين في مصر. 

وجرى اختيارهم من خلال اختبارات معينة، وهناك منتجان سينمائيان أمريكيان قاما بتدريس ورش عمل خلال الأيام الأربعة الماضية حول كيفية تطوير الأفلام إلى مرحلة الإنتاج.

txt

"بنات ألفة" يحصد جائزة أفضل فيلم وسيناريو في مهرجان أسوان لسينما المرأة

txt

هالة خليل لـ"الدستور": "إقناع منتج بعمل من بطولة امرأة أمر بالغ الصعوبة"

txt

ورشة "تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا".. بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

txt

سمبوزيوم المرأة والحياة فى ورشة عمل خلال مهرجان أسوان

txt

ندوة لمناقشة "صورة المرأة في السينما العربية" ضمن فعاليات مهرجان أسوان

txt

هالة خليل: أقدم أفلامًا تتناول مشاكل المرأة من نظرتى الشخصية

txt

هالة خليل تكشف سبب قلة أعمالها في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان

txt

صبري فواز وسلوى محمد علي يفتتحان "سمبوزيوم المرأة والحياة" بمهرجان أسوان

txt

ورشة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بمهرجان أسوان.. غدا

txt

افتتاح محاكي لأرشيف سينما الجنوب ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

 السفارة الأمريكية بمهرجان أسوان الدولي

أضافت ليتفنسكي، في بيان صحفي، أن أتيحت لها الفرصة للاستماع إلى بعض أفكار صناع الأفلام المشاركين في الورشة، وانها قد تأثرت بأفكارهم، موضحة أن هناك أربعة مخرجين سينمائيين و11 مخرجة، معظمهم من صعيد مصر وأسوان ومدن أخرى في صعيد مصر، وألقت الضوء على أن هدف السفارة هو ربط صانعي الأفلام الشباب الذين لديهم قصص يروونها مع مخرجين ومنتجين أفلام أمريكيين أكثر خبرة، لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم، وليكونوا قادرين على اتخاذ الخطوة التالية نوعًا ما وإنتاج أفلامهم، حتى يتمكن الجمهور من مشاهدتها.

وعن رأيها في مهرجان أسوان كونه المهرجان الوحيد الذي يدعم المرأة، قالت إنه من المهم والرائع أن يكون هناك مهرجان سينمائي دولي في أسوان يعرض مواهب صانعي الأفلام من النساء والرجال أيضًا الذين يروون قصصًا عن قضايا المرأة،  وهو أمر تشجعه سفارة بلدها لأنه جزءًا من أهدافها وهو الشمولية وتمثيل الفئات غير القادرة على إيصال صوتها، وتحب دعم جميع أعمال أفلام المرأة في جميع أنحاء مصر ولكن بشكل خاص خارج القاهرة والإسكندرية.

وقالت، إنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الذين سيذهبون إلى لوس أنجلوس لمدة أسبوع واحد، للمساعدة في استكمال مشاريعهم في نهاية المهرجان، مؤكدة أن المواضيع التي شاهدتها كانت عن الحياة الأسرية، وكسر الصور النمطية فيما يتعلق بأدوار المرأة، والصراع بين أسلوب الحياة التقليدي وأسلوب الحياة الحديث، وكيف تحاول الشابات العثور على صوتهن والتعبير عن أنفسهن.

وعن دور مرشدو هوليوود بتسويق مشاريع الفائزات، قالت السفيرة الأمريكية إنه ستكون هناك علاقة مستمرة بين صانعات الأفلام المصريات ومرشديهن، وعلى الرغم من أنهم سيسافرون إلى الولايات المتحدة لمدة أسبوع، فإن الهدف هو مواصلة التوجيه بعد هذه الفترة.

أضافت أن هناك بعض القواسم المشتركة بين قضايا المرأة في الولايات المتحدة ومصر، حصوصا فيما يتعلق بالقدرة على الاهتمام وتربية الأسرة والحفاظ على حياتهن العملية أيضًا، كما ترى أن هذا أمر شائع في الولايات المتحدة ومصر أن يحاول المرء العثور على هويته ويكون قادرًا على توفيق حياته العائلية والمهنية والموازنة بينهم. 

تابعت: “أرى هذه المشكلات المشتركة، ولكن أعتقد أن هناك أيضًا عنصرًا إضافيًا في بعض العائلات الأكثر تحفظًا، وهو البقاء في الأدوار التقليدية مقابل الخروج من تلك الأدوار والقيام بشيء مختلف. وهذا عنصر إضافي رأيته كثيرًا في مصر".

إنجا ليتفنسكي مهرجان اسوان مهرجان أسوان الدولي مدينة اسوان لسينما المرأة

مواد متعلقة

"بنات ألفة" يحصد جائزة أفضل فيلم وسيناريو في مهرجان أسوان لسينما المرأة

هالة خليل لـ"الدستور": "إقناع منتج بعمل من بطولة امرأة أمر بالغ الصعوبة"

ورشة "تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا".. بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

سمبوزيوم المرأة والحياة فى ورشة عمل خلال مهرجان أسوان

ندوة لمناقشة "صورة المرأة في السينما العربية" ضمن فعاليات مهرجان أسوان

هالة خليل: أقدم أفلامًا تتناول مشاكل المرأة من نظرتى الشخصية

هالة خليل تكشف سبب قلة أعمالها في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان

صبري فواز وسلوى محمد علي يفتتحان "سمبوزيوم المرأة والحياة" بمهرجان أسوان

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

"ألقوه في الترعة حيا".. لماذ قتل 6 متهمين شابا وكبلوه بعد تصوير مقطع فاضح؟

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

تحديثات جميع البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح