الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن انفصالها عن ممثل شاب

ندى الكامل
ندى الكامل

أعلنت ندى الكامل خلال الساعات الماضية، عن انفصالها من الممثل الشاب أحمد خالد، بعد زواج دام لمدة عام.

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وكتبت ندى من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "صباح الخير، أنا سنجل، بارك الله في الجميع".

وعلق زوجها برسالة أخرى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قال فيها: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تم الانفصال بيني وبين زوجتي وأرجو احترام الخصوصية وعدم الدخول في تفاصيل مرت سنة على هذا الزواج ولكن كل شيء قسمة ونصيب.

من هى ندى الكامل


تأهلت ندى الكامل أكثر من مرة في دورة الألعاب العربية، وفازت بـ7 ميداليات عام 2011، لتتأهل بعد ذلك إلى بطولة إفريقيا في العام التالي 2012، وأحرزت في الأوليمبياد 611 نقطة في الدور الترتيبي لتحل في المركز الـ56.

وغادرت ندى الكامل الأوليمبياد بعد أن خسرت في دور الـ64 أمام اللاعبة الروسية ببروفا، لتغادر بذلك الأوليمبياد في المركز الـ33 مكرر والأخير في الترتيب النهائي.

ندى الكامل وأحمد الفيشاوي


تزوجت سيدة الأعمال ندى الكامل للمرة الأولى وأنجبت بناتها الثلاث، وانفصلت عن زوجها، وتزوجت بعد ذلك من الفنان أحمد الفيشاوي واستمر زواجهما 4 سنوات، وكان الظهور الأول لها برفقته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خلال العرض الخاص لفيلم «عيار ناري» الذي شارك فيه زوجها.

كان الفنان أحمد الفيشاوي قد أوضح أن ندى الكامل فتاة أحلامه وأنها المرأة التي يرغب في الزواج منها، وتعتبر الزوجة السادسة له، إلا أنهما انفصلا عن بعضهما البعض في هدوء بعد مرور 4 سنوات من زواجهما.

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