"التراث" تغني من روائع الطرب بمعهد الموسيقى

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى الثامنة والنصف مساء الأحد 5 مايو، على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أهم أعمال الطرب لكبار الملحنين منها موسيقى الهوى غلاب ، موشح أنت المدلل، أنا والعذاب وهواك، لا تكذبي، يا ورد مين يشتريك، ياللي نويت تشغلنى، طب وأنا مالى، ع الرملة، أنا بعشقك، دور قد ما أحبك، ما قالى، دويتو مالكش حق، السبت فات، تقاسيم، لسه فاكر.. أداء رضوي سعيد، مازن دراز، أنغام مصطفى، أحمد محسن، أحمد صبري، حنان عصام، ياسر سليمان، حنان الخولي.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.