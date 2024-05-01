الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد السقا يصطحب زوجته لمشاهدة فيلم "السرب"

السقا ومها الصغير
السقا ومها الصغير

تواجد الفنان أحمد السقا، برفقة زوجته مها الصغير بداخل إحدى قاعات العرض السينمائي لمتابعة ردود الأفعال الأولية على فيلمه الجديد “السرب”، والذي انطلق عرضه صباح اليوم في كافة دور العرض السينمائي.

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وظهر السقا برفقة زوجته، عقب انتشار شائعة مؤخرًا بشأن انفصالهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنان أحمد السقا مع الإعلامية مها الصغير، عقب إعلان انفصالهما بعد زواج استمر لأكثر من 25 عاما، وهو ما نفته مها الصغير، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر شاشة cbc.

وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم عن عرضه في 102 دار عرض في القاهرة والمحافظات المختلفة.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز أماكن عرض فيلم السرب في دور سينما الشعب بالمحافظات المختلفة.

يعرض فيلم السرب من بطولة أحمد السقا في 15 دار عرض في 14 محافظة كالتالي:

-قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة

-مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

-قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

-قصر ثقافة ببا ببني سويف

-قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية

-قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة

-قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية

- قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة

- قصر ثقافة شرم الشيخ

- قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط

-المركز الثقافي بكفر الشيخ

-سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد

- قصر ثقافة الإسماعيلية

- قصر ثقافة العريش

وتقدم الحفلات بجميع قصور الثقافة  المشار إليها من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها، يوميًا وكذلك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

السقا أحمد السقا الفنان احمد السقا العرض السينمائي السرب فيلمه الجديد “السرب” مها الصغير

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