الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سميرة سعيد تتعاون مع عمرو مصطفى في أغنية "كداب"

سميرة سعيد
سميرة سعيد

أعلنت الفنانة سميرة سعيد، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة “كداب”، وذلك من خلال منشور نشرته لجمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

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تفاصيل أغنية كداب

وشاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها بصورة البوستر الخاص بالأغنية، وعلقت عليه قائلة: “كداب غدا، كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس نادر حمدي، إخراج نضال هاني”.

سميرة سعيد وأغنية كان


يذكر أن الفنانة سميرة سعيد كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان “كان” والتى تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاونت فيها مع الشاعر شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع .

 وتقول كلمات الأغنية: "كان أيام ما كان جواك مكان بتدارى فيه فين؟ شوف كنا فين ووصلنا فين تنساني ليه كان ايه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة بنموت جوانا" .

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