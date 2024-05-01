ريم أحمد تدخل فى نوبة حزن شديدة بعد فراق والدتها

دخلت الفنانة الشابة ريم أحمد في نوبة حزن شديدة، عقب دفن والدتها بمقابر الأسرة، وذلك بعدما دخلت والدتها في حالة مرضية شديدة توفيت بعدها مباشرة، ليتم إعلان نبأ الوفاة ونقلها إلى مثواها الأخير.

وظهرت ريم في المقابر خلال دفن والدتها وهي في حالة انهيار، حيث دخلت في نوبة بكاء طويلة حزنًا على فراق والدتها، التي لطالما تحدثت عنها بكل حب، مؤكدة على أنها هي الداعمة الأولى لها في مشوارها العملي سواء في التمثيل أو تقديم البرامج.

كانت قد أعلنت الفنانة ريم أحمد، صباح اليوم، عن وفاة والدتها فاتن الراعي من خلال حسابها الشخصي على فيسبوك، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وتقدم لها الكثير من الأصدقاء والأقارب بالدعاء والنعي، وكان من ضمنهم الفنان القدير محمد صبحي.