الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ريم أحمد تدخل فى نوبة حزن شديدة بعد فراق والدتها

ريم أحمد
ريم أحمد

دخلت الفنانة الشابة ريم أحمد في نوبة حزن شديدة، عقب دفن والدتها بمقابر الأسرة، وذلك بعدما دخلت والدتها في حالة مرضية شديدة توفيت بعدها مباشرة، ليتم إعلان نبأ الوفاة ونقلها إلى مثواها الأخير.

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وظهرت ريم في المقابر خلال دفن والدتها وهي في حالة انهيار، حيث دخلت في نوبة بكاء طويلة حزنًا على فراق والدتها، التي لطالما تحدثت عنها بكل حب، مؤكدة على أنها هي الداعمة الأولى لها في مشوارها العملي سواء في التمثيل أو تقديم البرامج.

كانت قد أعلنت الفنانة ريم أحمد، صباح اليوم، عن وفاة والدتها فاتن الراعي من خلال حسابها الشخصي على فيسبوك، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وتقدم لها الكثير من الأصدقاء والأقارب بالدعاء والنعي، وكان من ضمنهم الفنان القدير محمد صبحي.

ريم أحمد الفنانة ريم أحمد انهيار الفنانة ريم أحمد رحيل والدة الفنانة ريم احمد رحيل والدة الممثلة ريم أحمد

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