الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حسين فهمى يبدأ تصوير "حمام العريس" منتصف مايو

حسين فهمي
حسين فهمي

يستعد الفنان حسين فهمي لتصوير مشاهد فيلمه الجديد "حمام العريس"، وذلك منتصف شهر مايو الجاري في عدد من اللوكيشنات الخارجية في مدينة السادس من أكتوبر.

txt

سميرة سعيد تتعاون مع عمرو مصطفى في أغنية "كداب"

txt

ريم أحمد تدخل فى نوبة حزن شديدة بعد فراق والدتها

txt

ردود الأفعال الأولية بعد عرض فيلم السرب: "عالمى"

txt

"التراث" تغني من روائع الطرب بمعهد الموسيقى

txt

ريم سامى تجرى التحضيرات الأخيرة قبل حفل زفافها

txt

"الممثل بياخد 50 مليون جنيه".. فريد النقراشى يرد على تصريحات محمد صبحى

txt

"الأوبرا" تواصل احتفالاتها بأعياد الربيع: روائع الموجى فى الإسكندرية

txt

الخميس.. أوركسترا إيزيس يعزف كلاسيك وتانجو على مسرح الجمهورية

txt

"يوم واحد بس".. أحمد السقا يعلن عن موعد انطلاق السرب

txt

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن انفصالها عن ممثل شاب

وعلم «الدستور»، أن العمل من المرجح انطلاقه في منتصف شهر مايو، في اكتوبر ويستمر تصويره حتى شهر يونيو، على أمل اللحاق بموسم الصيف ليكون جاهزًا للعرض الجماهيري خلاله، إذ يكثف مخرجه حسن صالح التصوير من أجل سرعة إنهاء تصويره.

فيلم "حمان العريس" من إخراج حسن صالح، وبطولة رانيا يوسف وعمرو عبدالجليل وحسين فهمي وسوسن بدر.

ويعد "حمام العريس" ثاني تعاون بين المؤلفة هبة الحسيني والمخرج حسن صالح بعدما قدما سويا مسلسل "تلت التلاتة" الذى تم عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان 2023، وقامت ببطولته غادة عبدالرازق.

حسين فهمي حمام العريس إخراج حسن صالح رانيا يوسف عمرو عبد الجليل

مواد متعلقة

سميرة سعيد تتعاون مع عمرو مصطفى في أغنية "كداب"

ريم أحمد تدخل فى نوبة حزن شديدة بعد فراق والدتها

ردود الأفعال الأولية بعد عرض فيلم السرب: "عالمى"

"التراث" تغني من روائع الطرب بمعهد الموسيقى

ريم سامى تجرى التحضيرات الأخيرة قبل حفل زفافها

"الممثل بياخد 50 مليون جنيه".. فريد النقراشى يرد على تصريحات محمد صبحى

"الأوبرا" تواصل احتفالاتها بأعياد الربيع: روائع الموجى فى الإسكندرية

الخميس.. أوركسترا إيزيس يعزف كلاسيك وتانجو على مسرح الجمهورية

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

"سأذهب للسماء".. اعترافات جديدة لمضيفة طيران تخلصت من ابنتها "بأوامر إلهية"

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبد الرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين