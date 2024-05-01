حسين فهمى يبدأ تصوير "حمام العريس" منتصف مايو

يستعد الفنان حسين فهمي لتصوير مشاهد فيلمه الجديد "حمام العريس"، وذلك منتصف شهر مايو الجاري في عدد من اللوكيشنات الخارجية في مدينة السادس من أكتوبر.

وعلم «الدستور»، أن العمل من المرجح انطلاقه في منتصف شهر مايو، في اكتوبر ويستمر تصويره حتى شهر يونيو، على أمل اللحاق بموسم الصيف ليكون جاهزًا للعرض الجماهيري خلاله، إذ يكثف مخرجه حسن صالح التصوير من أجل سرعة إنهاء تصويره.

فيلم "حمان العريس" من إخراج حسن صالح، وبطولة رانيا يوسف وعمرو عبدالجليل وحسين فهمي وسوسن بدر.

ويعد "حمام العريس" ثاني تعاون بين المؤلفة هبة الحسيني والمخرج حسن صالح بعدما قدما سويا مسلسل "تلت التلاتة" الذى تم عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان 2023، وقامت ببطولته غادة عبدالرازق.