موعد استكمال مصطفى خاطر تصوير فيلم "محو أمنية"

يعود الفنان مصطفى خاطر لتصوير أحداث فيلمه الجديد "محو أمنية"، وذلك في غضون أيام قليلة، بعدما صور عددًا من مشاهد العمل قبل انطلاق شهر رمضان، لكنه انشغل بتصوير عمل درامي آخر بالإضافة إلى الدخول في إجازات العيد.

العمل من المنتظر أن يستكمل تصويره في موعد أقصاه منتصف شهر مايو الجاري، ليكون ضمن أفلام موسم الصيف الجاري.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب مصطفى خاطر كل من: «محمود البزاوى، محمد ثروت، وفاء عامر، أيتن عامر»، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم من إنتاج تامر فتحى وأحمد فرغلي.

تفاصيل فيلم "رمسيس باريس"

يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى خاطر فيلم "رمسيس باريس" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل كل من حمدى الميرغنى، محمد سلام، محمد ثروت، محمود حافظ، وآخرون، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.