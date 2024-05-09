بجلابية فلاحي".. نوال تتحدى حبيبها بأغنية "يا خيبتو" (فيديو)

بإطلالة فلاحي، ظهرت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية "مخصماك" في أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وظهرت نوال خلال فيديو كليب أغنية “يا خيبتو” في أجواء الريف المصري وهي مرتدية جلابية فلاحي وذلك في إطلالة جديدة ومختلفة، وتعاونت في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة والملحن وليد العطار والموزع الموسيقي كلوبيكس والفيديو كليب من إخراج نيروز.

وطرحت مؤخرًا في موسم رمضان المطربة نوال عبد الشافى أغنية خلصانة من تتر مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، وشاركها فى الغناء فريق المدفعجية، وهى من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب وتوزيع هانى يعقوب.

وتقول كلمات الأغنية: بناخد الدنيا مقاولة بننجزها.. زبادى فراولة بلا مزاولة فرق السرعات إحنا عتاولة من تحت لتحت بدأنا وقفتولنا.. جرينا سَبَقنا ورستأنا لو تعرف تجرى بقا الحقنا خلصانه ب حصانه وبطاقه ايجابيه وناس فرحانه لو دوسنا زرار انت هتنهار فالته منّا وهربانه روّق ع الناس رفرش إحساس الناس تعبانه ومش ناقصانا خلصانه ب حصانه وبطاقه ايجابيه وناس فرحانة.

وتعد المرة الأولى التي تغنى فيها نوال أغنية تتر لعمل درامى في رمضان، بعد نجاحها مؤخرًا في تقديم عدد من الأغانى وكانت آخرها تقديم أغنيتين في فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفيشاوى، وأغنية مخاصماك التي حققت نجاحا كبيرا.