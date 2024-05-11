بعد 24 ساعة.. صابر الرباعى يحصد المليون الأول بأحدث أغنياته "الباشا"

استطاع المطرب التونسي صابر الرباعي أن يتخطى حاجز مليون مشاهدة بأحدث أغنياته "الباشا"، وذلك بعد 24 ساعة من طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات محمد أبونعمة والملحن محمود الخيامي وتوزيع طارق عبدالجابر.

الباشا من الأغاني الصيفية الخفيفة التي يقدمها صابر لأول مرة بشكل مختلف، حيث تقرب إلى الجمهور المصري من خلال لغتهم العامية، وفيها يتغزل بحبيبته التي يصفها بـ"الباشا" بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة.

وتقول كلمات الأغنية:

الباشا أبووردة في خده بيمسي على الحلوين

ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين

من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات

ده جمال واصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات

الباشا أما بيتكلم وكأنه بيعزف عود

سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود

ويفتتح صابر الرباعي موسم أغنيات صيف 2024 بأغنية الباشا ومن المقرر أن يطرح خلال الفترة المقبلة عددًا من الأغنيات المنفردة بشكل متتالٍ والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد أبونعمة وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي طارق عبدالجابر.

وطرح مؤخرًا أحدث أغانيه عبر يوتيوب والتي تحمل اسم "الشياكة"، وهي من كلمات هانى عبدالكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضرى، وتقول الأغنية: "الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفة، واحدة دانت كل دقيقة تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بداية وأنت ظاهر مالبداية عالموضة أنت ولا ساحر ولا أنت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك".