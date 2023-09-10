الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجمعة.. بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الجمعة المقبل، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على تشغيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف الدعم.

وأوضحت الوزارة أنه تم وضع مشروطية لاستمرار صرف الدعم وهى:-

الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.

 ضرورة حضور الأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80%من الحضور الطبيعي.

عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

شروط الحصول على الدعم، أكدت وزارة التضامن أنه تم وضع عدة شروط وهى:-

 

-ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق.

-أن يكون صاحب الطلب غير مستفيد من معاش تأميني أو مساعدة للضمان الاجتماعي الشهري.

_  يحق للمطلقة/ الأرملة / المهجورة/ المنفصلة.

 - من بلغ سن 65 فأكثر.

- المعاق والمريض بمرض مزمن يمنعه عن العمل ويثبت بالقومسيون الطبي المميكن.

- يتيم الأبوين/ كريم النسب/.

- الابن المهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن (26) سنة.

-  نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل (بدون أبناء).

-  ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.

-عدم  امتلاكه أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر )

ـ الا يكون لديه أرض زراعيه بالايجار أكثر من فدان.

ـ الا يمتلك ملكية أكثر من عقار ولكن بخلاف السكن.

ـ الا يمتلك اكثر من محل تجارى مسجل أو غير مسجل.

ـ الا يمتلك رؤوس مواشى للتجاره لاكثر من 3 رؤوس.

ـ الا يعمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى ).

-عدم حصوله على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته.

 

وزارة التضامن الدعم النقدي تكافل وكرامة هيئة البريد المصري الأم والطفل الحالة الاقتصادية

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