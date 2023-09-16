بعد الزيادة الجديدة.. أحد المستفيدين من تكافل وكرامة: "مصدر دخلنا الوحيد"

تحرص الدولة على دعم كافة المواطنين لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من أجل رفع وتخفيف المعاناة التي تعيشها الأسرة المصرية، وعدم استقرار الوضع الاقتصادي الناجم عن الآثار السلبية نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بشأن المواطن المصري، خلال كلمته في زيارته لمحافظة بني سويف، فيما وجه الرئيس السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

عبدالله: تستفيد منه أسرة أختي

عبدالله صلاح، يقول أن أخته تستفيد من معاش تكافل وكرامة حيث أن الشروط تنطبق عليها بسبب عدم استقرار عمل زوجها، إذ أنه عامل باليومية وليس لديه دخل ثابت.

يقول عبدالله: “يعمل زوج أختي بشكل متقطع واختي ربة منزل وهذا الامر الذي دفعهم الى اتخاذ اجراءات التقديم والحصول على معاش تكافل وكرامة، خاصةً وأن لديهم أطفال في سن مختلفة ومراحل دراسية مختلفة ويحتاج كل منهم إلى التزامات خاصة ”

يوضح: “مستوى معيشة أختي وأسرتها تحسن كثيرا بفضل معاش تكافل وكرامة، فهو بيساعد في مصاريف البيت وتسهيل المعيشة على الأسر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية”.

يختتم عبدالله قائلا: " معاش تكافل وكرامة يوفر حياة كريمة لكل الأسر التي تحتاجه فهو بمثابة حماية وظل كريم للأسرة، ووفر حماية كريمة لأختى وأسرتها، وأتمنى فعليا أن يتم توفير المعاش الأسر والفئات الأكثر احتياجا له وتسهيل الدعم لجميع فئات متوسط الدخل وكل فئات المجتمع التي تحتاج المعاشات.

نحو 5 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة

يذكر أنه تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي مليون أسرة ليصل عدد المستفيدين إلى 4,6 مليون أسرة بما يشمل حوالي 20 مليون مواطن، مع تطبيق التوجيهات الرئاسية بزيادة قيمة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25% من أصل قيمة الدعم ليصل متوسط الدعم إلى 600 جنيه شهرياً تقريباً، بالإضافة إلى تقديم العون المالي والعيني لما يقرب من 326 ألف يتيم بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنوياً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في رعاية الأيتام سواء كانوا فاقدي الأبوين أو فاقدي أيهما.