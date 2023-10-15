الأحد 15 أكتوبر 2023
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مصر

بالاسم فقط| بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2023، حيث يبحث الكثير من المواطنين وأصحاب بطاقات تكافل وكرامة عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي موقع الكتروني للاستعلام وتسجيل وتقديم الشكاوي.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، ليستطيع أصحاب معاشات تكافل وكرامة من الاستعلام والشكاوى عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg 

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الصدد، يمكن لأصحاب برنامج تكافل وكرامة 2023، الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/. 
الخطوة الثانية "2": إدخال الرقم القومي.
الخطوة الثالثة "3": تظهر جميع البيانات الشخصية لصاحب الكارت من أصحاب معاشات تكافل وكرامة.
الخطوة الرابعة "4": تظهر المحافظة والإدارة لصاحب الكارت والوحدة الاجتماعية.
الخطوة الخامسة "5": يظهر رقم كارت تكافل وكرامة ونوعه.
الخطوة السادسة "6": يمكن التعرف على حالة الكارت سواء كان مجمد أو موقوف، وسبب وقف البطاقة.

كيفية تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2023

وفي سياق متصل، يستطيع أصحاب بطاقات تكافل وكرامة تقديم/ تسجيل الشكاوى، من خلال اتباع ما يلي؛

اولا: تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الرابط التالي:
https://tk.moss.gov.eg/. 
ثانيًا: كتابة الرقم القومي.
ثالثًا: اختيار تسجيل شكوى.
رابعًا: تظهر كافة البيانات الشخصية لصاحب الكارت.
خامسًا: تظهر المحافظة والإدارة لصاحب الكارت والوحدة الاجتماعية.
سادسًا: يظهر رقم كارت تكافل وكرامة ونوعه.
سابعًا: تظهر أمامك تفاصيل الشكوى المقدمة من صاحب الكارت.
سابعًا: الضغط على تسجيل.
ثامنًا: طباعة الشكوى المُقدمة.

كيفية تقديم تظلم من معاشات تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الجانب، يستطيع المواطنين تقديم التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، وهما:

الوسيلة الأولى: من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 19680.
الوسيلة الثانية: من خلال موقع التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:
https://tk.moss.gov.eg 
الوسيلة الثالثة: من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] 

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تفاصيل بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

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