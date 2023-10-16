الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة مرثا محروس: 11 مليون يستفيدون من تكافل وكرامة.. والرقمنة حل سحري لنجاح أي مبادرة

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

أعلنت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الموافقة على قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 9 إبريل 2023.

وقالت مرثا محروس خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، إن تكافل وكرامة اسم ومعنى كبير جدا، كما أنه التكافل يتم بشكل يضمن الكرامة، موضحة أن 11 مليون مواطن مصري يستفيدون من هذا البرنامج تتضمن قرابة 75% من سيدات بالإضافة إلي مسنين وأطفال وفئات كثيرة جدا".

مبادرة تكافل وكرامة 

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مرثا محروس: الدولة تسير وفقًا لخطة ممنهجة لتمكين الشباب

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مرثا محروس: الانتخابات الرئاسية المقبلة عرس ديمقراطى يجب المشاركة فيه


وأوضحت أن تكافل وكرامة يتطلب تكاتف من جميع، مشيرة إلى أن الرقمنة حل سحري لنجاح أي مبادرات خاصة بالحماية الإجتماعية، مؤكدة أن الدولة المصرية تتجه بسرعة نحو الرقمنة. 
ودعت أن يتم التخلص من أي تدخل بشري في مبادرة تكافل وكرامة عن طريق الرقمنة، وربط رقم تليفون لأي إصدار البطاقات والتحويلات.

النائبة مرثا محروس تنسيقية شباب الأحزاب جمهورية مصر العربية مرثا محروس البرنامج

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