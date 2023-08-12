السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مرثا محروس: الدولة تسير وفقًا لخطة ممنهجة لتمكين الشباب

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

علقت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الاحتفال باليوم العالمي للشباب، قائلة: "اليوم أصبح لنا الحق بالاحتفال باليوم العالمي للشباب لما قدمته الدولة المصرية من إنجاز في ملف الشباب".

وأشارت مرثا محروس، إلى أنه تحت مظلة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت شباب مصر تحولًا انتقاليًا منذ أن أعلن الرئيس عام ٢٠١٦ عامًا للشباب المصري، بالإضافة إلى توفير فرص ومبادرات ساعدت الشباب على التمكين سواء السياسي أو الاجتماعي.

وأوضحت "محروس" أن الدولة تسير وفقًا لخطة ممنهجة لتمكين الشباب من أجل تحقيق الجمهورية المصرية الجديدة واستكملت قائلة: الدولة أيضًا أتاحت الكثير من الفرص بإطلاق مبادرات ومؤتمرات خاصة بالشباب، فضلًا عن الدورات التدريبية المقدمة من الدولة لتأهيلهم بشكل عملي على رأسهم الأكاديمية الوطنية للتدريب لا سيما منتدى شباب العالم الذي تم إطلاقه من أجل تعزيز فرص الشباب وتبادل الخبرات العالمية فيما بينهم.

وأشارت "محروس" إلى أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بتحقيق خطى ناجحة بملف الشباب في مصر، كما صرحت بأن ملف الشباب في مصر مطروح في قائمة الحوار الوطني وأن الدولة تضعه في نصب عينيها من أجل إزالة كافة المعوقات التي تعوقهم عن إثبات ذاتهم.

واختتمت: أفتخر أن أقول أنا هنا الآن نتيجة لفرصة أتاحتها الدولة المصرية للشباب نتج عنها كيان يسمى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يسعى دائمًا لتحقيق للرؤية الوطنية المصرية.

التنمية المستدامة الدورات التدريبية المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة مرثا محروس اليوم العالمي للشباب تمكين الشباب

الأكثر قراءة

أول قرار من النيابة فى حريق السيدة زينب

بفخ شيطانى.. تفاصيل انتقام سيدة من زوجها بسبب بوست على "فيسبوك"

لم يراع حرمة بيوت الله.. دجال الخليفة يبعد العفاريت عن سيدة بأحد المساجد

يوم استثنائي.. مواجهات على خط النار لإطفاء الحرائق بالمحافظات

"غرب سوهاج" بوابة مصر للتوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

هل تعوم مصر على بركة مياه جوفية؟.. رئيس مصلحة الرى يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم