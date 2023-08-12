مرثا محروس: الدولة تسير وفقًا لخطة ممنهجة لتمكين الشباب

علقت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الاحتفال باليوم العالمي للشباب، قائلة: "اليوم أصبح لنا الحق بالاحتفال باليوم العالمي للشباب لما قدمته الدولة المصرية من إنجاز في ملف الشباب".

وأشارت مرثا محروس، إلى أنه تحت مظلة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت شباب مصر تحولًا انتقاليًا منذ أن أعلن الرئيس عام ٢٠١٦ عامًا للشباب المصري، بالإضافة إلى توفير فرص ومبادرات ساعدت الشباب على التمكين سواء السياسي أو الاجتماعي.

وأوضحت "محروس" أن الدولة تسير وفقًا لخطة ممنهجة لتمكين الشباب من أجل تحقيق الجمهورية المصرية الجديدة واستكملت قائلة: الدولة أيضًا أتاحت الكثير من الفرص بإطلاق مبادرات ومؤتمرات خاصة بالشباب، فضلًا عن الدورات التدريبية المقدمة من الدولة لتأهيلهم بشكل عملي على رأسهم الأكاديمية الوطنية للتدريب لا سيما منتدى شباب العالم الذي تم إطلاقه من أجل تعزيز فرص الشباب وتبادل الخبرات العالمية فيما بينهم.

وأشارت "محروس" إلى أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بتحقيق خطى ناجحة بملف الشباب في مصر، كما صرحت بأن ملف الشباب في مصر مطروح في قائمة الحوار الوطني وأن الدولة تضعه في نصب عينيها من أجل إزالة كافة المعوقات التي تعوقهم عن إثبات ذاتهم.

واختتمت: أفتخر أن أقول أنا هنا الآن نتيجة لفرصة أتاحتها الدولة المصرية للشباب نتج عنها كيان يسمى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يسعى دائمًا لتحقيق للرؤية الوطنية المصرية.