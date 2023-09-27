الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مرثا محروس: الانتخابات الرئاسية المقبلة عرس ديمقراطى يجب المشاركة فيه

مرثا محروس
مرثا محروس

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة عرس ديمقراطي يحتم على الشعب المصري أن يشارك بإرادة حرة في اختيار رئيس جمهورية يمثله في الفترة المقبلة.

وقالت محروس، عقب توقيع نموذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمقر مجلس النواب اليوم، إن أعضاء مجلس النواب حريصون على استثمار هذه الفرصة التي تعبر عن ممارسة الديمقراطية والإرادة الحرة.

حق الانتخاب

وتابعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مؤكدة أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يقوم كل مواطن له حق الانتخاب في اختيار المرشح الرئاسي الذي يرغب في اختياره، مضيفة: "أدعو الشعب المصري إلى المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، يجب أن نلتف خلف دولتنا".

واستكملت: "أعلن تأييدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقمت بتزكية ترشحه بانتخابات الرئاسة المقبلة نيابة عن الشعب، وأثق أن هناك خطة لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية في عهده من مسيرة التنمية والبناء".

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النائبة مرثا محروس حزب حماة الوطن عرس ديمقراطي الانتخابات الرئاسية نموذج تزكية

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