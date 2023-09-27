الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين عام "حماة الوطن" يتقدم نواب الحزب لتوقيع نماذج تزكية الرئيس السيسي لفترة جديدة

أمين عام حماة الوطن
أمين عام حماة الوطن

وقع النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والهيئة البرلمانية بغرفتيه، نموذج تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال اللواء طارق نصير، إن حزب حماة الوطن يعمل على قلب رجل واحد من خلال أماناتة المركزية وكافة قواعدة الحزبية المنتشرة في ربوع الوطن من أجل إعداد التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للترشح لفترة رئاسية جديدة.

غرفة عمليات مركزية بحزب حماة الوطن

وأكد نصير أن ما رصدته غرفة العمليات المركزية بالحزب بمختلف محافظات الجمهورية، ينم على مدى وعي وإدراك الشعب المصري بهذه المرحلة ومدى ثقتهم في قيادة الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة.

يذكر أن حزب حماة الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وتوافد أعضاء مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، على قاعة البهو الفرعوني للمجلس لتوقيع استمارات تزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، نائب رئيس حماة الوطن، أن الحزب من أول الأحزاب التي أعلنت عدم الدفع بمرشح للحزب، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء.

وأشار إلى أن الرئيس قدم تضحيات لأبناء الوطن منذ انحيازه للإرادة الشعبية في 30 يونيو وتحمله كافة المخاطر والتحديات، ومنذ توليه المسئولية في 2014 تحققت إنجازات على أرض الواقع.

وتابع العوضي: المشروعات القومية موجودة تشمل كل محافظات مصر وليس محافظات بعينها، مشيرا إلى الاهتمام الرئاسي بمبادرة حياة كريمة.

ولفت نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى حكمة الرئيس واتخاذ القرارات التي حافظت على الأمن القومي المصري في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا أنه نجا بالدولة المصرية وحافظ على الدولة والأمن القومي المصري.

وقال: نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية قادمة لاستكمال مسيرة العطاء وتجني مصر ثمار ما قدمه.

وهنأ العوضي الرئيس بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، قائلا: كانت أكتوبر مرحلة العبور الأول ونحن في مرحلة العبور الثاني والجمهورية الجديدة.

وعن الأزمة الاقتصادية، أوضح اللواء أحمد العوضي، أنها جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت كثيرا على أزمة الغذاء في العالم، وليس على مصر وحدها.

وقال: الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من تأثيرها، خاصة على محدودي الدخل مثل زيادة الأجور والمعاشات وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي وما يقدمه من دور في مساندة الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

txt

نواب "حماة الوطن" يتوافدون على البرلمان لتحرير نماذج تزكية الرئيس السيسي في الانتخابات

اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن نماذج التزكية للرئيس السيسى فترة رئاسية أوراق الترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

"حماة الوطن" بالقاهرة تدشن حملة لتوثيق توكيلات دعم وتأييد الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

أسباب رفع الحجز على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

أول صورة لمسرح جريمة قتل موظفة بـ"آثار القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينه الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات