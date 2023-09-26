الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

آلاف المواطنين يحررون استمارات دعم الرئيس السيسى فى المنوفية (صور)

آلاف المواطنين بالمنوفية
آلاف المواطنين بالمنوفية أمام مكاتب التوثيق لدعم الرئيس

توافد آلاف المواطنين على مكاتب التوثيق بـ محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، لتوقيع استمارات دعم وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، موجهين رسالة حب للرئيس وتأكيد دعمهم له في رحلة استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وساد النظام أمام جميع مكاتب التوثيق بحضور قوات الأمن التي تولت تنظيم دخول المواطنين ومساعدة ذوي الهمم والمرضى الذين حضروا لدعم الرئيس السيسي

آلاف المواطنين يتوافدون على مكاتب التوثيق  

وأكد طارق إبراهيم منصور، أحد الداعمين للرئيس بمحافظة المنوفية، أنه حضر هو وجميع أبناء بلدته لدعم الريس عبدالفتاح السيسي في الترشح لفترة رئاسية جديدة، دعمًا لاستقرار مصرنا الحبيبة. 

من جانبها، قالت منال السيد عبدالكريم، إنها حضرت اليوم إلي مكتب توثيق الشهر العقاري النموذجى بشبين الكوم، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح لفترة رئاسية جديدة، عرفانًا بالجميل والجهود الجبارة التي بذلها الرئيس للحفاظ على أمن مصر واستعادة مكانتها إقليميا ودوليًا.

مسيرات في حب الرئيس 

وأكد سيد جبر، أحد أهالي شبين الكوم، أنه حضر رفقة العشرات من أفراد أسرته وجيرانه لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوقيع استمارات الدعم بمكتب توثيق شبين الكوم.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ناجح بحب الشعب 

وقالت صابرين السيد رضوان الشاذلى، إنها قررت النزول ودعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة، إلا أنها فوجئت بكم الإقبال على مكاتب الشهر العقاري النموذجى بشبين الكوم، فقررت التوجه إلى مكتب التوثيق بإحدى القرى.

استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية

استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
استمارات دعم الرئيس السيسي في المنوفية
محافظة المنوفية توكيلات ترشيح رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية آلاف المواطنين يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

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