طالبات جامعة المنوفية فى حفل أوائل الخريجين: منظومة التعليمية تشهد تطورا كبيرا في عهد «السيسى»

بدأ أوائل الخريجين في التوافد علي استاد هيئة قناة السويس استعدادا لحفل تخرجهم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت هند مصطفي طالبة من جامعة المنوفية إن هذا الحدث إستثنائي، مؤكدة أن طلاب جامعات ينتظرون هذا الاحتفال من أجل التشجيع،بينما قالت فاطمة الزهراء عبد المنعم طالبة بجامعة المنوفية إن احتفالية اوائل الخريجين تشعر الطلاب إن الدولة معهم وتشعر بهم وتشجعهم بقوة على علي سوق العمل.

بينما ترى آيه فايز أن مثل هذه الاحتفالات مهمة بالاضافة إلي أن المنظومة الجامعية شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسى، مؤكدة أنها لاول مرة تحضر مثل هذا الاحتفال.

ويتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، لتكريم الطلاب المتفوقين ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بعد الانتهاء من فعاليات الجلسة النقاشية بعنوان "حكاية وطن" بحضور مجموعة من رؤساء الاتحاد الخاص بالجامعات المصرية مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الرؤوساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات على هامش زيارته لجامعة قناة السويس، وفي استاذ هيئة قناة السويس سيشهد الرئيس فعاليات تكريم الطلاب في القرية الأوليمبية حيث تعد هذه القرية من أكبر انجازات محافظة الإسماعيلية

وكان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا خلال حضوره في فعاليات جلسة "حكاية وطن" بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، بمقر جامعة قناة السويس، حيث كان محتوي الفيلم عن تطوير الجامعات المصرية وإنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة وعددها 10 جامعات.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء تخصصات جديدة يهتم بها العالم حاليًا، وأيضًا إنشاء صندوق دعم المبتكرين والمواهب.