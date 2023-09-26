الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الرئيس السيسى يكرم الطلاب المتفوقين فى استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

الرئيس عبدالتفاح
الرئيس عبدالتفاح السيسي

اتجه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، لتكريم طلاب الجامعات المتفوقين ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، وذلك بعدما أنهى جلسة فعاليات الجلسة النقاشية "حكاية وطن" بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور. 

وكان السيسي، التقى عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات على هامش زيارته جامعة قناة السويس ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

ومن المقرر أن يستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات اليوم بتكريم الطلاب في استاد هيئة قناة في القرية الأوليمبية التي تعد أحد أهم وأكبر الإنجازات بمحافظة الإسماعيلية، وتعتبر القرية الأوليمبية لقناة السويس هى مدينة رياضية متكاملة بمواصفات عالمية تستكمل بها قناة السويس دورها المجتمعي بمنطقة القناة.

فعاليات الجلسة النقاشية "حكاية وطن"

فيما استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود تطوير منظومة التعليم العالي من الفترة 2014 حتى 2023، كاشفا عن مضاعفة عدد الجامعات من 50 جامعة إلى 96 جامعة في 2023.

أضاف وزير التعليم العالى خلال الجلسة النقاشية "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤساء اتحاد طلاب مصر: "ننتقل لعصر جديد بخريج قادر على استيعاب سوق العمل في الداخل والخارج، مشيرا إلى مضاعفة الجامعات خلال الفترة الماضية ليس مجرد عدد، ولكن هناك توزيعا جغرافيا، حيث انتشرت الجامعات في كافة ربوع مصر.

وأشار "عاشور" إلى المسارات الجديدة في التعليم العالى بهدف ضمان فرص عمل للخريج وفقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، مشددا على أن التعاون مع الجامعات المتميزة في العالم يضمن مستوى متميز للطلاب.

وأوضح أن تحالفات مع عدد من الجامعات المختلفة في عدد من الأقاليم يستهدف التكامل مع خطط الدولة في التنمية، فضلا عن إكساب مهارات الطلاب بهدف الحصول على فرص عمل، مشيرًا إلى البرامج البينية التي تستخدمها أشهر الجامعات حول العالم، معقبا: "الموضوع مبقاش كليات نظرية منفصلة أو عملية منفصلة".

وشدد الوزير على أهمية دور عضو هيئة التدريس في تطوير المنظومة عبر الحصول على دورات تدريبية من خبراء بأكبر الجامعات لإحداث تطور في البرامج التي تقوم عليها الجامعات، فضلا عن الطفرة التي شهدها البحث العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IT مثل الاختبارات الإلكترونية.

وكشف الوزير عن إطلاق مبادرة لربط الابتكار والإبداع داخل الجامعات لتشجيع الطلاب على المبادرة بابتكارهم وربطها مع الصناعة.

كما استمع الرئيس لإنجازات وزارة التربية والتعليم والخطط المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

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