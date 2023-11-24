أول يناير.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس
بالتزامن مع قرب موعد عقد الامتحانات للطلاب بالفصل الدراسي الأول في العام الحالي 2023-2024، يكثر التساؤل عن موعد إجازة نصف العام ٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمدارس، حيث أعلنت وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، عن موعد إجازة نصف العام 2024.
موعد إجازة نصف العام ٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمدارس
وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد إجازة نصف العام ٢٠٢٤ لطلاب الجامعات والمدارس.
مواعيد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات
وطبقًا للخريطة الزمنية في العام الجامعي الحالي 2023-2024، ستبدأ إجازة نصف العام 2024 لطلبة الجامعات، في يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024، وستستمر إجازة نصف العام لعام 2024 لطلبة الجامعات إلي يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024.
موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي الجديد 2023-2024، وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024، وستستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الجامعات إلى يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024.
موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس
ويحل موعد إجازة نصف العام لعام 2023/ 2024 في 27 يناير 2023 المقبل، فيما ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 2023/ 2024 من يوم 14 يناير المقبل، وسيبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل في مدارس التعليم الفني في يوم الثلاثاء 9 يناير.
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الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023-2024
- يبدأ العام الجامعي الجديد في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.
- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد لمدة 14 أسبوعًا.
- تنتهى الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي الجديد يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
- تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
- تبدأ إجازة منتصف العام وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.
- تنتهى إجازة منتصف العام في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الجديد اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024.
- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد لمدة 16 أسبوعًا.
- تنتهى الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجديد خلال شهر يونيو 2024، طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.