مواعيد امتحانات الترم الأول 2024 وبداية ونهاية إجازة نصف العام

مواعيد امتحانات الترم الأول 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية على جوجل، من الطلبة والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور، مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول.

الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، التى وضعتها وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 في سبتمبر الماضي، وحددت فيه مواعيد امتحانات الفصلين الأول والثاني وموعد أجازة نصف العام ونهاية العام الدراسي أيضًا.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وموعد امتحانات الترم الأول.

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وامتحانات الفصل الدراسي الأول، تبدأ يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

وامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تبدأ يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

بينما إجازة نصف العام الدراسي، تبدأ من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، ويتخلل العام الدراسي إجازتين ضمن أيام الدراسة وهما إجازة عيد الفطر المبارك من يوم السبت الموافق 19 مايو 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 23 مايو 2024، إجازة عيد الأضحى المبارك: من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2024.