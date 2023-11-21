الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يكشف خطة تقليل كثافة الفصول بالعام الدراسي الجديد

محافظ المنوفية مع
محافظ المنوفية مع محررة الدستور

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تفاصيل جديدة في سعي المحافظة على إنشاء العديد من المدارس الجديدة، والتي تساعد بشكل كبير في تقليل وحل مشكلة  الكثافة في الفصول، وخاصة في المدارس التجريبية المتميزة عربي ولغات على مستوى أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تخصيص أراضي لإنشاء 5 مدارس جديدة تجريبية في شبين الكوم ومنهم مدرسة يابانية، لاستيعاب أعداد الطلاب وتقديم خدمة مميزة لهم، في ظل اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف وتوجيهات القيادة السياسية لدعم هذا التوجه.

وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون، في تصريحاته الخاصة لموقع الدستور، أن الـ 4 سنوات الماضية ومنذ توليه المسئولية في المحافظة، عكف على العمل لتطوير انشاء المدارس وتخيصيص أراضي في كل المراكز لصالح هذا الملف، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنجازه، مشددا على أن تلك الجهود كللها الله بالتوفيق وخاصة في دخول مرحلة الـ kg حيث أصبح سن الدخول في المدارس الحكومية 4 سنوات بعدما كان يصل إلى 5 سنوات، والمدارس التجريبية 5 سنوات بعدما كان يصل إلى 6 سنوات بسبب زيادة أعداد الطلاب وقلة المعروض من المدارس في المحافظة.

و أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن كل مراكز المحافظة تشهد دخول مدراس جديدة وخاصة مركزي الشهداء وأشمون بسبب مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولا زالت المحافظة تخطو خطوات جادة  للاستثمار في هذا الملف القومي لتحقيق أقصى استفادة لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

واستطاع مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحدها انشاء وتطوير ورفع كفاءة 173 مشروعا للأبنية التعليمية في مركزي الشهداء وأشمون، شملت كل قرى المركزين.

محافظ المنوفية حل مشكلة كثافة الفصول انشاء مدارس جديدة ادراج مدارس جديده للعمل العام القادم مدارس لغات وتجريبي

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