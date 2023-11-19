"تموين المنوفية" تفتتح 44 معرضًا لبيع السلع المخفضة

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية برئاسة المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، افتتاح 44 معرضًا لبيع السلع المخفضة في المراكز والمدن المختلفة، لتسهيل الحصول على الخدمات المميزة للمواطنين.

ضخ أطنان يوميا لمنافظ بيع السلع بمحافظة المنوفية

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنوفية أنه يتم يوميًا ضخ أطنان من المواد الغذائية، المختلفة عمومًا وبالأخص السلع الأساسية مثل السكر والأرز والدقيق واللحوم ومستلزمات المنزل في المنوفية. وذلك في مختلف مراكز محافظة المنوفية. كما تم التأكيد والتسديد على المنافذ المتنقلة حتى يتم تغطية النجوع والقرى والمناطق النائية في المحافظة، وذلك ضمن التوجيهات المشددة لمحافظ المنوفية.

وفي السياق، افتتح محافظ المنوفية أحدث تلك المعارض في شبين الكوم، وتضم أجنحة المعرض جميع المنتجات الاستراتيجية والغذائية بما في ذلك السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه واللحوم وتُباع هذه المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعارها في الخارج.

وتأكد المحافظ من جودة السلع الغذائية وتوافرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل عملية الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

محافظ المنوفية الدولة تسعى لتحقيق الاستقرار والتوازن بالاسواق

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة إعداد قوائم للأسعار بكافة أجنحة المعرض لتعريف المواطن بحجم الدعم المقدم له من قبل الدولة، موجهًا وكيل وزارة التموين بالمتابعة الدورية للمنفذ وسير العمل به وتزويد المعرض بكافة المنتجات بكميات كافية، مؤكدًا على تكثيف الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.