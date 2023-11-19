محافظ المنوفية يستجيب لمسنة ويوجه باستخراج بطاقة رقم قومى لها

استقبل اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية الحاجة كريمة، (96 عامًا)، مقيمة بقرية براشيم التابعة لمركز أشمون، بعد نشر حالتها الصحية والمالية.

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه لا يتوانى في تقديم الدعم اللازم لكل أهالينا غير القادرين والأحق بالرعاية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، ووضع أولويات قصوى للتعامل مع هذا الملف، سواء بشكل يومي أو اللقاءات الإنسانية المجمعة.

وقدم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، دعمًا ماليًا وعينيًا ومواد غذائية للحاجة كريمة صاحبة الـ96 عامًا، ومن جانبها وجهت السيدة المسنة الشكر لمحافظ المنوفية على الاستقبال والاهتمام الذي شاهدته من المحافظ.

وروت الحاجة كريمة حكايتها، مؤكدة على أنها تبلغ من العمر 96 عامًا، وتزوجت وعمرها 16 سنة من رجل يكبرها سنًا، وأنجبت منه ولدين، وكانت تعمل معه في مهنة الحدادة، ولكن ضاق بها الحال وانصرف كل من ولديها لحاله.

وأكدت الحاجة كريمة ابنة قرية براشيم على أنها تعيش الآن على مساعدات أهل الخير من الجيران وخاصة جارتها التي أعطتها تلك العشة، فهي تنام عندها في الشتاء، وفي الصيف تنتقل إلى العشة، مشيرة إلى أن مسكنها يفتقر إلى أدنى درجات الحياة الإنسانية وتصفه بالعشة الضنك، وأنها تأكل عيشًا وجبنة معظم الوقت.

وطالبت السيدة كريمة بإصدار بطاقة الرقم القومي، حتى تتمكن من العيش والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين، فهي لا تحصل على أي معاش، وتطالب أيضًا بالرعاية الصحية والفحص، حيث تعاني من أمراض في العين والقدم، مؤكدة على رغبتها في العيش بحياة كريمة لبقية عمرها.