الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار غزيرة على محافظة المنوفية

جهود شفط المياه
جهود شفط المياه

سقطت أمطار غزيرة على مركز الشهداء وتلا والباجور والسادات وشبين الكوم وأشمون في محافظة المنوفية. 

وصاحب سقوط الأمطار رياح شديدة على جميع أنحاء المحافظة منذ الصباح الباكر، كما شهدت أيضا انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وغطت الغيوم معظم أجزاء المحافظة.

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يوجه برفع حالة الطوارئ 

ووجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق  على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

محافظة المنوفية صيانة الاعمدة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار محافظ المنوفية انتشار سيارات شفط المياه

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