محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويشدد على الجهات المختصة بحلول فورية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتخطيط العمراني بدراسة شكوى مواطن في ناحية صنصفط بمنوف، يتضرر من المخطط التفصيلي لقطعة أرض يمتلكها، مما يسبب له ضررًا، وعرض الموضوع عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط والقوانين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليومي مع عدد من المواطنين من أبناء المحافظة، بمكتبه بالديوان العام، للاستماع إلى شكاواهم وتلبية مطالبهم وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في شتى قطاعات الخدمات.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طلب مواطن في ناحية طنبدى بشبين الكوم، يلتمس سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتصريح البناء لمنزله المهدوم داخل الحيز العمراني، لمجمع أسرته، وعرض الموضوع عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى أرملة بناحية جنزور بركة السبع تعول 4 أبناء ليس لديها مصدر دخل وتتضرر من إيقاف بطاقة التموين الخاصة بها، وعلى الفور أحال المحافظ شكواها إلى مدير مديرية التموين لعمل اللازم موجها بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفها الصعبة ومساعدتها على تحمل أعباء المعيشة ، وكذا شكوى موظفة بالوحدة المحلية لقرية اسطنها تتضرر من نقلها إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور مراعاة لظروفها الصحية، وقد كلف المحافظ إدارة الشئون القانونية بدراسة الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وأحال المحافظ طلب مواطن يلتمس إنهاء الإجراءات الخاصة بمديرية الطرق لتجديد منزله الآيل للسقوط إلى مدير مديرية الطرق لعمل اللازم.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى يقوم بها محافظ المنوفية للتواصل المباشر والمنتظم مع جموع المواطنين من أهالى وأبناء المحافظة للإستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات، وذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة.