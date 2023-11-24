مقرر امتحانات شهر نوفمبر للصف الثانى الثانوى 2024

يبحث العديد من طلاب الصف الثاني الثانوي عن مقرر امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024، وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مقرر المواد الذي يقوم الطلاب بأدائها لطلاب الصف الثاني الثانوي 2024.

مقرر امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوية 2024

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى اللغة العربية

اللغة العربية: النصوص:

آداب الصداقة (قراءة)

- سبيل الرشاد (شعر- 9 أبيات)

- من الهدي النبوي في خطبة الوداع (نثر- 26 سطر)

تاريخ الأدب: سمات الشعر في عصر صدر الإسلام

- الخطابة في عصر صدر الإسلام

البلاغة: الجناس- التورية

النحو: حالات توكيد الفعل بالنون.

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى اللغة الإنجليزية

Unit 3 cont. + revision 1 + Unit 4.

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى الجغرافيا

الوحدة الأولى: الدرس الثاني: التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية.

الوحدة الثانية: جغرافية التنمية وموارد البيئة

الدرس الأول: البيئة نظامها ومواردها.

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى التاريخ

تابع الوحدة الأولى:

الدرس الثالث: دعائم بناء الدولة الإسلامية

الدرس الرابع: الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية في المدينة النبوية

الوحدة الثانية الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام: الدرس الأول: الدولة الإسلامية عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى الأحياء



الفصل الثاني النقل في الكائنات الحية

من بداية النقل في النباتات حتى انتقال المواد العضوية في اللحاء

بداية من جهاز النقل في الإنسان حتى نهاية الفصل الثاني

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى الكيمياء

قواعد التوزيع الإلكتروني

- الجدول الدوري وتصنيف العناصر في الجدول الدوري الحديث

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى الفيزياء

تابع الفصل الثاني إنحراف الضوء في المنشور الثلاثي وضع النهاية الصغرى للانحراف

– المنشور الرقيق

– التطبيقات

_ تشتت الضوء في المنشور الثلاثي

– انحراف الزوايا

_ قوة التفريق اللوني

– تطبيقات.

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى الفلسفة والمنطق

تابع الموضوع الأول

طبيعة الموقف الفلسفي بدابة من الموقف الفلسفي مرأة الواقع عبر العصور حتى نهاية الموضوع

تدريبات ومراجعة وإجراء اختبار

تابع الموضوع الأول في المنطق

مبادئ علم المنطق

تدريبات ومراجعة وإجراء اختبار

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى علم النفس والمنطق

الموضوع الرابع: مناهج البحث في علم النفس

منهج الاستبطان أو التأمل الباطن

المنهج التجريبي المنهج شبه التجريبي

المنهج الإكلينكي- المنهج الوصفي

مراجعة على الوحدة الأولى

الوحدة الثانية الدوافع والانفعالات في حياتنا اليومية

الموضوع الأول: دوافع السلوك الإنساني

تعريف الدافع: أهم المفاهيم المرتبطة بالدافع

خصائص الدوافع

فوائد الدوافع وأهمية دراستها

تصنيف الدوافع- الدوافع الأولية الفطرية

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى التربية الوطنية

الفصل الثاني: حقوق الإنسان

تدريبات وأنشطة ومراجعة.

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي فى التربية الإسلامية

تابع الوحدة الأولى الإيمان والحياه

الدرس الثالث: عوامل نجاح الرسول في دعوته

تابع الوحدة الثانية عالم الغيب

الدرس الأول: الإيمان بالملائكة

الدرس الثالث: صلاة الكسوف والخسوف

تابع الدرس الثاني: الإسراء والمعراج

الإسراء الآيات من (23: 29) تلاوة وتفسيرها وحفظ.