الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التربية والتعليم": لا نجاح أو رسوب بامتحانات الترم الأول لصفوف النقل

لجان امتحانات
لجان امتحانات

انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل خلال يناير الجاري، وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من أجل تقييم الطلاب ومعرفة نقاط القوة والضعف والتعرف على نتائج التحصيل، كما يحصل الطلاب على درجات في هذه الامتحانات لمعرفة مستواهم أو تقييمات بالألوان بالنسبة للطلاب في المرحلة الابتدائية.

كما يعد الامتحان في الترم الأول دون رسوب أو نجاح' لأن درجات الفصل الدراسى الأول مكملة للترم الثاني وتحدد حالة الطالب ناجح أم راسب نهاية العام الدراسي، حيث قد يخفق الطالب في امتحان مادة بالترم الأول ويعوض هذا الإخفاق بالترم الثاني، ويحصل على أعلى الدرجات، ومن ثم ينجح في المادة التي تعثر فيها بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول

ووجهت المديريات التعليمية، الطلاب بالحرص على أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشددة على أن غياب الطالب عن الاختبارات يؤثر على مستواه وأيضًا درجاته بالعام الدراسي الحالي.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية: 

1- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

2- مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أي امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير الجاري.

3- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير إلى 24 من نفس الشهر إلكترونيًا وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

4- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

5- التشديد باتخاذ كل الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

6- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كل الإمكانات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب. 

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